A pénzügyőrök július 30-án a késő délután, Komárom-Esztergom vármegyében állítottak meg egy osztrák furgont, hogy átvizsgálják a rakományát. A jármű a papírok alapján különféle műszaki cikkeket, szerszámokat és elektronikai termékeket szállított, azonban az egyenruhásoknak gyanúsak lettek a felirat nélküli dobozok is. A raktér átvizsgálásakor kiderült, hogy a jelöletlen kartonok különféle márkajelzésű (Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani, Paco Rabanne stb.) parfümöket rejtenek. Nemcsak az illatszerek feliratai, hanem a silány minőségű csomagolásuk is arról árulkodott, hogy a termékek hamisítványok. A 40 éves sofőr azt mondta, hogy Budapesten vásárolta az illatszereket – bár benne is felmerült a kétely – mégis meggyőzte az eladó a termékek eredeti mivoltáról. Azt is elárulta, hogy az illatos rakományon Bécsben szeretett volna túladni a saját internetes oldalán.

A termékeket a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették, és megállapították, hogy azok egytől egyig hamisítványok.

A pénzügyőrök összesen 434 üveg hamis parfümöt foglaltak le, amelyek több mint tizennégymillió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást – tájékoztatta szerkesztőségünket Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága sajtóreferense.

A NAV kiemelt feladata, hogy kiszűrje a hamis termékeket a piacról, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi, vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek.