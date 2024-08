Egy nő értesítette a rendőrséget augusztus 12-én délután arról, hogy eltűnt egy velencei strandtól a törölközője alá tett táskája, melyben családjának iratai, pénz, mobiltelefonok és bankkártyák voltak. Elmondta a helyszínen a rendőröknek azt is, hogy a náluk maradt telefonokra a táska ellopását követően több SMS-t kaptak arról, hogy éttermekben, büfékben és trafikban fizettek a bankkártyákkal. Miközben a járőrök felkeresték azokat a helyeket, ahol a tolvajok vásároltak, további értesítések érkeztek újabb éttermi fogyasztásokról. A bejelentés után néhány órával végül egy agárdi büfében érték tetten az elkövetőket, akik időközben egy másik strandoló pénztárcáját is ellopták, és az abban talált bankkártyát is használták. A két érdi tettest, egy 49 éves és egy 43 éves férfit lopás, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A hasonló esetek elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg tanácsainkat: