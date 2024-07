A globális kereskedelem dinamikus bővülésével dömpingszerűen érkeznek a különböző termékek a világ minden pontjáról, közöttük gyakran előfordulnak a környezetet, egészséget, sőt életet veszélyeztető, nem megfelelő áruk is. A NAV ellenőrzéseinek egyik célja, hogy az ilyen termékek forgalomba jutását megakadályozza: a vizsgálatok éppen ezért kiterjednek a termékek jelöléseire, használati útmutatóira, megfelelőségigazolási dokumentumaira, valamint fizikai jellemzőire is – írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Forrás: NAV

2023-ban a pénzügyőrök a vámellenőrzéseken csaknem 940 esetben vették fel a kapcsolatot a piacfelügyeleti hatóságokkal, akik a NAV megkeresései alapján az esetek majd felében indokoltnak tartották a termékek részletes vizsgálatát. A piacfelügyeleti hatóságok 269 esetben tiltották meg az áruk forgalomba hozatalát.

Az együttes ellenőrzések leggyakrabban a játékoknál és az elektromos készülékeknél, például hajszárítóknál, LED-füzéreknél állapítottak meg hiányosságokat, de a hatóságok kerti szerszámokat, sőt még munkavédelmi eszközöket is eltiltottak a forgalomba hozataltól. A nem megfelelő, esetlegesen veszélyes termékek nehezen ismerhetők fel. Sokan vélik úgy, ha egy terméken a „CE” jelölés, vagy más, a termék jellegére vonatkoztatható piktogram látható, akkor az a termék biztonságos, használata kockázatmentes. Azonban sajnos a valóságban egyes gyártók nem a jogszabályoknak megfelelve tüntetik fel ezeket a jelöléseket, megtévesztve ezzel a fogyasztókat.

Forrás: NAV

Szabálytalan „CE” jelölés szerepelt például annak a többezer jojólabdának csomagolásán is, amelyet vámkezelés közben szűrtek ki Budapesten a NAV munkatársai. A piacfelügyeleti hatóság mintavétele meg is állapította, hogy a gyerekjátékokról könnyen leválnak apróbb darabok, amelyek akár fulladást is okozhatnak, a játékok éles hangja pedig halláskárosodáshoz vezethet. Szintén a fővárosban találtak a pénzügyőrök egy olyan hajszárító-szállítmányt, amelyről a piacfelügyeleti hatóság vizsgálata kiderítette, teljesítményük jóval nagyobb az unióban megengedettnél, és a csatlakozódugó méretei sem szabványosak. Mindez az elektromos hálózat túlterheléséhez, illetve komoly sérülésekhez, áramütéshez vezethet, de akár tűzesetet is okozhat. A karácsonyi időszakban a fényfüzérek vásárlására kell odafigyelni, hiszen azon túl, hogy a nem megfelelő termékek komoly égési sérüléseket és áramütést, a gyantával teli, esetleg már kiszáradt fenyőfákon tüzet is okozhatnak, amelyből könnyen lakástűz lehet. Tavaly egy vámellenőrzésen akadt fenn hatezer füzér, amely a piacfelügyeleti vizsgálat szerint ebbe a kategóriába tartozott. A piacfelügyeleti hatóság valamennyi termék megsemmisítését elrendelte.