Az év első hat hónapjában keletkezett vármegyei lakástüzek eloltásához összesen 82 órára és 278 tűzoltójárműre volt szükség. Tűz miatt 12 otthon vált lakhatatlanná, 23 embernek kellett átmenetileg máshova költöznie Fejérben. A leghosszabb beavatkozás még január 13-án történt Tácon, ahol egy kétszintes családi ház tetőszerkezete és tetőtere borult lángba. Az épület oltása az utómunkálatokkal együtt három és fél órát vett igénybe, írja a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében három lakástűz kapcsán indult tűzvizsgálat Fejér vármegyében. A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés-főzés, avar- vagy szemétégetés miatt csaptak fel a lángok, utóbbi eseteknél az égetés közben terjedtek tovább a lángok a lakóépületre. A legtöbb tűz a konyhában (17 százalék), nappaliban (11 százalék), illetve tároló helyiségben (10 százalék) keletkezett.

A 137 tűzzel érintett Fejér vármegyei otthon közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek. Ekkor még van idő cselekedni, a tüzet annak kezdeti stádiumában eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.

Szén-monoxid miatt 2024 első felében Fejérben 25-ször riasztották a tűzoltókat, tízzel több alkalommal, mint egy évvel korábban. A vármegyében idén már egy ember rosszul lett a mérgező gáz miatt egy seregélyesi családi házban, ahol több nyílt égésterű gázkonvektorral és cserépkályhával fűtöttek, a fürdőszobában egy átfolyós vízmelegítő is üzemelt, a lakásban szén-monoxid-érzékelő nem volt. Szén-monoxid akkor keletkezik, amikor zárt térben nyílt láng ég és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Mivel meleg vízre nyáron is szükségünk van, a szén-monoxid-mérgezés nyáron is fenyegető veszély. A nagy kánikulában előfordulhat, hogy a kintinél hűvösebb levegő beszorul a kéménybe, és a vízmelegítés során keletkező füstgáz nem tudja azt kilökni, emiatt visszaáramlik a lakótérbe és szén-monoxid jön létre. Ha bármilyen épületgépészeti berendezésünk nyílt lánggal működik, különösen fontos, hogy legyen otthon szén-monoxid-érzékelőnk. Egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a lakásban tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést és értesíthetik a tűzoltókat, megelőzhetik a szén-monoxid-mérgezést.