Ugye emlékeznek még arra két esetre, amikor is úgy ejtettek át egy dunaújvárosi és egy adonyi nőt, hogy kivetették a bankszámlájukon lévő pénzt, amelyet aztán különböző bitcoinos ATM-ekbe rakattak be velük? Részletesen is beszámoltunk a csalók szemfényvesztéséről. Sajnos július 19-én a Móri Rendőrkapitányságon ugyanilyen csalásról tett feljelentést egy 58 éves nő, ráadásul vele 10 millió kölcsönt is felvetettek, amely összeg a bűnözők számláján landolt.

Mint azt a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán részletezte, a sértett a nyomozóknak elmondta, hogy előző nap egy ismeretlen nő hívta fel telefonon, aki banki ügyintézőnek adta ki magát, majd közölte vele, hogy személyes adatait felhasználva, 1 millió forint hitelt próbáltak illetéktelenek felvenni az egyik hazai pénzintézetnél.

Annak érdekében, hogy az ismeretlen csaló meggyőzze a sértettet a veszély valódiságáról, egy ál-kiberbiztonsági szakemberhez irányította, aki az áldozat bizalmába férkőzve megerősítette őt az „illegális pénzügyi kísérletről”. A csalók felhívták az asszony figyelmét, hogy segítenek megóvni a számláján található megtakarításait, cserébe maradéktalanul követnie kellett utasításaikat. Nem beszélhetett róla senkinek, és semmi szín alatt nem értesíthette a nyomozó hatóságot.

Folyamatos telefonos kapcsolat révén, illetve üzenetküldő alkalmazáson keresztül a két csalónak együttes erővel sikerült rávennie az 58 éves áldozatot, hogy felvegye a bankszámláján található több mint másfél millió forintot, majd követve a bűnözők instrukcióit elutazott Veszprémbe, ahol egy bitcoin-automatán keresztül, egy előre megadott számlaszámra átutalta a teljes összeget.

A csalók ezek után rávették az asszonyt, hogy menjen be az egyik ismert hazai bank veszprémi kirendeltségére, ahol 10 millió forint személyi kölcsönt vetettek fel vele, amit a nőnek ugyancsak át kellett utalnia a bűnözök által megadott számlaszámra. Az elkövetők ezek után elérhetetlenné váltak.