Mint azt Kiss Dénes rendőr őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője lapunknak elmondta, az elmúlt hetekben mindenféle elkövetési módszerről számoltak be a sértettek.

3,2 millió forint Thomas csomagjáért

Volt például internetes szerelmi-csalás. Az ilyen történeteknek nagyjából ugyanaz a forgatókönyve: a világhálón megismerkedik egy pár (gyakori, hogy a csaló fél külföldinek adja ki magát vagy azt mondja, hogy külföldön tartózkodik), majd hosszú hetekig, hónapokig tart a levelezés egymás között. A csaló így a sértett bizalmába férkőzik, majd amikor kialakul az érzelmi kötődés, akkor kezdi az arcátlan átverést. Bedob egy olyan sablonszöveget, hogy a hazautazásához pénz kell, vagy hazaküld egy csomagot, aminek átvételére (és ezzel együtt több hamis pénzügyi tranzakció kifizetésére) megkéri az áldozatot. Ez történt a dunaújvárosi eset során is. A hölgy a WhatsApp nevű alkalmazáson keresztül ismerte meg Thomast. A férfi egy idő után arra kérte a nőt, hogy vegye át az általa feladott csomagot. Ilyenkor jönnek az alaposan előkészített hazugságok, például hogy ilyen-olyan vámot kell megfizetni, vagy például tárolási és terrorelhárítási jogcímen is fizetni kell a csomag szállításáért egy nagyobb összeget. Jelen esetben a sértett összesen 3,2 millió forintot fizetett ki így. Még ha elsőre nem is gyanakszunk egy hasonló történetben, a vészféket azonnal húzzuk meg, amikor kiderül, hogy a pénzt (a hamis tételeket) egy másik nő nevén lévő bankszámlára kell utalni.

Vásárlás helyett egymillió mínusz

illusztráció

A népszerű és látogatott adok-veszek oldalakon is rendre érik csalások mind az eladókat, mind a vevőket. Júliusban arról tettek feljelentést a dunaújvárosi kapitányságon, hogy a Marketplace felületén egy telefont rendelt a sértett, elutalta érte a 25 ezer forintot, helyette viszont egy karórát kapott (ami nyilván csak a töredékébe került volna). Az ilyen esetek után az eladó persze elérhetetlenné válik.

A használt ruhák és tárgyak eladására-cseréjére biztosít lehetőséget a Vinted nevű platform. Egy beloianniszi hölgy szeretett is volna vásárolni egy terméket, jelentkezett az eladónál érte, aki egy linket küldött el neki. Ezen a felületen a vevő megadta a kért adatokat, közte bankszámlás adatokat is. A vásárlásból nem lett semmi, viszont július 7-én Budapesten, az egyik bankautomatából 150 ezer forintot vettek le a beloianniszi nő számlájáról, s további 935 ezer forintot utalt el róla valaki. Valószínűleg az adataiból létrehoztak okostelefonnal egy digitális bankkártyát.