Legutóbb június 28-án írtunk erről az esetről, annak kapcsán, hogy akár 28 rendbeli állatkínzás gyanújával állhat bíróság elé a gazdi- ezt a mentés végző FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület vázolta nekünk akkor. Mivel folyamatban volt még a nyomozás, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság akkor csupán annyit nyilatkozott lapunkat, hogy "a kérdéses ügyben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állatkínzás bűntett elkövetése miatt indított eljárást egy 35 éves nő ellen". Most viszont a rendőrségi tájékoztatója alapján kiderült, hogy a napokban befejezték a nyomozást.

Forrás: police.hu

Mint azt az eset kapcsán összefoglalták, a 112-es segélyhívóra érkezett bejelentés alapján indult nyomozás egy Pest vármegyei nővel szemben, aki Perkátán, egy szőlőhegyi ingatlanban sanyarú körülmények között tartott több kutyát. A rendőrök az elhanyagolt ebekre ürüléktől és vizelettől szennyezett, szűk szállítókosarakban és fémketrecekben, élelem és víz nélkül találtak rá 2024 februárjában. A kifejezetten állattartásra használt ingatlan aljzatát kutyaürülék borította, az ablakok és az ajtók csukva voltak, így a sötét házat nem szellőztették. A több mint két tucat kis és nagy testű állat közül kilencnek volt transzpondere, azonban érvényes oltása nem, a többit pedig be sem oltották, és csipjük sem volt. A helyszínelés során a rendőrök lefoglalták az ebeket, és állatvédő szervezetek közreműködésével állatotthonban helyezték el őket, az elkövetőt pedig előállították a rendőrségre. Az állatkínzás bűntett miatt folytatott eljárásban a rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat továbbították az ügyészségnek.

Borzasztó állapotok közt találtak rá a kutyusokra, amelyről a FEMA videókat is közzétett, a mentési akcióról egy márciusi cikkünkben számoltunk be. Az állatokat a rendőrség lefoglalta, ami jogilag azt jelenti, hogy hiába is kerültek ideiglenesen a femások gondozásába, egyenlőre még nem lehetett örökbe adni őket, csak ha a lefoglalást átminősítik elkobzássá (hiszen ekkor vehetik el a tulajdonjogot a "gazdájuktól").