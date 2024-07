Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe. Ugyanakkor a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is többek között soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, a végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, például cégeljárás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás.

Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, valamint kényszerintézkedéseknél.

Az egyes bíróságok kezelőirodái ítélkezési szünet alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek ott benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba.

Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről azok honlapján (https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/torvenyszekek) lehet tájékozódni - közölte az Országos Bírósági Hivatal.