Elment a legkisebb nagy hős- ezzel kezdte július 3-i Facebook-bejegyzését a gazdija, Turi László, amelyben megosztotta a szomorú hírt a nyilvánossággal. Nehéz könnyek nélkül írni és olvasni róla, hiszen aki igazán nagy állatbarát, az tudja, hogy egy kutya nem pusztán háziállatot jelent, hanem egy érző, hűséges társat is a mindennapjainkban. Smile pedig még ennél is több volt: egy hős kereső-mentőkutya, aki rengeteg hazai bevetésen és három külföldi katasztrófánál is bizonyított.

Egy akció során Dunaújvárosban is szolgálatot teljesített a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport párosa, akkor találkozhattunk velük mi is személyesen.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Még 2019. május 29-én történt Budapestnél az a súlyos katasztrófa, amelynek során a Hableány nevű turistahajó összeütközött egy szállodahajóval. Mint azt az MTI az akkori tudósításában írta, a Hableányon harmincöten utaztak, köztük harminchárom koreai turista, valamint a kéttagú magyar személyzet. A balesetet hét koreai állampolgár élte túl, illetve hét holttestet találtak. A magyar rendőrök, a katasztrófavédelmi egységek, a mentőcsapatok folyamatosan végezték a kutatást hajókkal, szonárokkal, helikopterrel, drónnal, hogy valamennyi utas megtalálják. A kutató-mentőakcióhoz csatlakoztak a koreai társszervek is. Idővel újabb tizennyolc holttest került elő, ekkor már a Duna mintegy 215 kilométeres szakaszát is vizsgálták. Dunaújváros területéről is kaptak jelzéseket (ekkor még három koreai személyt nem találtak), ezért június 7-én nagyobb erőkkel érkeztek meg városunkba, a Rév állomáshoz a mentőcsapatok. Itt volt például a Spider Mentőcsoport két nagytestű kiképzett keresőkutyával, és eljött segíteni az Életjel Mentőcsoport is, Turi Lászlóval és Smile-val egyetemben. Külön csónakokban indultak el a három kutyával, szakaszosan vizsgálták a Dunát. A szakemberek akkor elmondták, a kutyák úgynevezett molekuláris szaglással rendelkeznek, képesek a víz felszínén is szimatot fogni. Aznap mind a három kutya ugyanazon a területen jelezte a gazdájának, hogy emberi maradványok lehetnek a vízben. A tűzoltók és a búvárok is ellenőrizték a helyszínt, de nem találtak semmit.