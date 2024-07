A férfi 2021 áprilisában az egyik közismert internetes apróhirdetési oldalon és az egyik ismerőskereső portál apróhirdetési felületén különböző álnevekkel felhasználói fiókokat hozott létre, amelyek felhasználásával 2021 áprilisa és 2022 decembere közötti időben folyamatosan valótlan tartalmú hirdetéseket tett közzé, amelyekben építőjátékokat, diafilmeket, diavetítőket, horgászkellékeket és videójáték-konzolokat hirdetett eladásra azt a látszatot keltve, hogy az eladásra kínált termékek a tulajdonában és birtokában vannak. A terheltnek már a hirdetések feladásakor sem állt szándékában a teljesítés, a valóságban a meghirdetett termékek nem is voltak a tulajdonában, szándéka a sértettek tévedésbe ejtése révén a vételárak jogosulatlan megszerzése volt. A sértettek a megállapodást követően a terhelt által megadott, a terhelt saját, illetőleg az édesanyja és az édesapja nevén vezetett, de a terhelt által használt bankszámlákra a vételárakat átutalták, de a terhelt az átutalások megérkezését követően a termékeket a sértetteknek a megadott határidőig nem küldte el és a vételárakat nem fizette vissza, a sértettek előtt elérhetetlenné vált. A terhelt ily módon összesen 284 sértettet csapott be országszerte – köztük egy orosházi nőt is -, jellemzően 2.000.-Ft-tól 52.000.-Ft-ig terjedő kárt okozva a részükre. A terhelt a cselekmények elkövetése során, a más sértettek által utalt pénzből 29 sértett kárát megtérítette, de a többi sértett kára megtérítetlenül fennáll.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, kötelezze őt a polgári jogi igényt érvényesítő sértettek részére okozott kár megtérítésére, illetőleg azon sértettek részére okozott kár erejéig, akik nem jelentettek be polgári jogi igényt, azaz nem kérték káruk megtérítését, rendeljen el vagyonelkobzást.