Amikor bevonták a vezetői engedélyt az olyan szabálysértés volt, melynek során szabálysértési eljárásban pénzbírságot illetve járművezetéstől eltiltást szabott ki az eljáró hatóság. Kiemelt szabálysértésnek számított a jogerős eltiltás alatti vezetés, ekkor már az igazoltató rendőrnek, aki észlelte, hogy az igazoltatott személy jogerős eltiltás hatálya alatt áll, jogában állt őt őrizetbe venni és 72 órán belül szabálysértési ügyeket elbíráló bíró elé előállítani. A bíró döntötte el, hogy a jogerős eltiltás alatti vezetés miatt pénzbírságot, esetleg további járművezetéstől eltiltást vagy elzárást alkalmaz.

A jelenlegi szabályozás szerint a jogerős járművezetéstől eltiltás hatálya alatti vezetés bűncselekmény. Ha büntetőeljárásban tiltottak el valakit a közúti járművek vezetésétől mint pl. ittas járművezetés, közúti baleset, közúti veszélyeztetés stb., akkor 3 évig terjedő szabadságvesztés büntetésre ítélhető, melyet börtönben kell végrehajtani.

Amennyiben szabálysértési eljárásban állapították meg a felelősségét és olyan súlyú a szabályszegő magatartása, hogy eltiltást is alkalmaz a rendőrség, mint elsőfokú szabálysértési hatóság, ebben az esetben egy évig terjedő fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélhető. Valamennyi esetben továbbra is adható vagylagosan pénzbüntetés vagy közérdekű munka.

Az új szabályozás szerint akinek bevonták a vezetői engedélyét, ezért szünetel a vezetési jogosultsága az jelenleg is szabálysértés, viszont a korábbi szabályozással szemben, ahol pénzbírság volt csak, esetleg eltiltás a joghátrány, az most elzárással is büntethető. Ha valakit ittas járművezetés miatt jogerősen eltiltottak a közúti járművek vezetésétől, az bűncselekmény, ha ennek hatálya alatt vezet az elkövető, az 3 évig terjedő börtönbüntetéssel jár, mert bűncselekmény miatt tiltották el a vezetéstől.