Nem hivatalos forrásból értesültünk arról, hogy leszakadt ma délután egy nagy ág a Rockmaraton fesztiválon a Hell és a Metal.hu nagyszínpadok közötti fás, étkezős területen. A helyszínen található pecsenyésnél az egyik alkalmazott fejét találta el az ág, amely körülbelül 30 centiméteres átmérőjű volt. Volt egy másik sérültje is a balesetnek, akiről út tudjuk könnyebben sérült. Egy sátrat is eltalált ez az ág, de itt csak súrolta az egyik résztvevő vállát. Tudomásunk szerint a mentők kórházba szállították a sérülteket és a katasztrófavédelem is segített a fa környékének megtisztításában.

Mindkét szervet megkerestük, hogy hivatalos forrásból tájékozódjunk. Amint megkapjuk a választ, frissítjük a cikkünket.