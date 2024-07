Az éttermi szolgáltatásoknál az ételek és italok különböző áfakulcsok alá tartozhatnak. Az étkezés helyszínén fogyasztott ételek és a nem alkoholtartalmú italok a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, az elvitelre vagy házhozszállítással értékesített étel és ital 27 százalékkal adózik.

A NAV Komárom-Esztergom vármegyei kollégái egy olyan étteremnél kezdtek vizsgálódni, amely nemcsak helyben fogyasztást kínál, hanem kiszállítást is, és egy ételszállító cég honlapján keresztül is fogad rendeléseket.

Az elemzések azt mutatták, hogy az étteremben helytelenül alkalmazták a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcsot, az előzetes gyanút pedig a helyszíni ellenőrzés is megerősítette. Nem csak a kiszállításnál spóroltak az áfával, de az is kiderült, hogy az előre palackozott üdítőket és a sört is gyakran a kedvezményesebb áfával számolták el, pedig ebben a körben az 5 százalékos áfa szóba sem kerülhet.

A NAV-ellenőrök a rendelésekre vonatkozó adatokat széles körű kutatással gyűjtötték be, információkat szereztek be a beszállítóktól, a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, és elemezték a bankkártya-tranzakciókat és az étterem szoftverének adatait is.

Az adatbázisok rendszerezése feltárta a számlázási anomáliákat. Az előkerült adatok alapján a vállalkozás önként kijavította adóbevallásait, és több mint 11 millió forinttal növelte adókötelezettségét. A vállalkozásnak továbbra is számítania kell a NAV figyelmére és esetleges ellenőrzéseire.