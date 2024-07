Négy év kihagyás után bizony nagyon sokan készülhetnek már a Rockmaratonra, nem lepődnénk meg azon, ha az ország valamennyi rockzene-rajongója érkezne most Dunaújvárosba, a Szalki-szigetre.

Készül a rockfesztiválra a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is, munkatársaik nyilván a biztonságra fognak figyelni. Már előzetesen is jó néhány hasznos tanácsot megosztottak a zavartalan szórakozás érdekében.

Ilyen például az, hogy csak annyi készpénzt vigyenek magukkal, amire feltétlenül szükségük lesz! Ne hagyják felügyelet nélkül a táskájukat és az értékeiket. Használják a szervezők által biztosított értékmegőrzőket. Ha autóval közlekednek, mindig zárják be, és értékes dolgot látható helyen ne hagyjanak benne. Társaikkal egyezzenek meg egy olyan helyben, ahol találkozhatnak, ha netán elveszítenék egymást a fesztivál területén. Védekezzenek a hőség ellen, igyanak sok vizet, viseljenek kalapot, napszemüveget és használjanak naptejet is. Figyeljenek a többi fesztiválozóra is, és ha valaki rosszul érzi magát, kérjenek segítséget a legközelebbi rendőrtől vagy a biztonsági személyzettől. Kerüljék a gyanús helyzeteket és személyeket! Ha mégis ilyet tapasztalnak, értesítsék a biztonsági szolgálatot, vagy a rendőrséget! Baj esetén segítsenek másokon és hívják a 112-es segélyhívó számot!