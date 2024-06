Mondják, bátraké a szerencse. De azért ez minden helyzetre nem érvényes. Például arra a férfira sem, akit Paks környékén közúti ellenőrzés során állított meg egy rendőr. Vasárnap az esti órákban tűnt fel egy rendszám nélkül közlekedő motoros, akit a rend őre meg akart állítani, a motoros viszont el akart illanni, azonban motorja ledobta a láncot, így nem maradt esélye a menekülésre. Mikor az intézkedő egyenruhás elkérte a járművezető és a kétkerekű okmányait, a férfi semmilyen iratot nem tudott átadni. A motorról azt állította, hogy az övé, de semmivel nem tudta ezt igazolni. A kétkerekűre nem volt érvényes kötelező biztosítás, mi több műszakilag is alkalmatlan volt a közúti közlekedésre, ugyanis sem világítás, sem tükör nem volt rajta. A sofőr, egy harminchárom éves sárszentlőrinci férfi bevallotta, soha nem volt vezetői engedélye. Az adatok ellen­őrzése során az is kiderült, hogy év elején fél évre eltiltották a vezetéstől. A sofőr tetézte a baját azzal, hogy az alkoholszonda is pozitív értéket jelzett. A szabályszegések miatt szabálysértési feljelentést tettek ellene.