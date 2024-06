Miért lényeges biztonsági másolat készítése fontos adatainkról? Melyek a vírusok és egyéb kártékony programok elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt vírusirtó programok? Hová fordulhat segítségért digitális visszaélések esetén? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak azok, akik részt vettek a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tájékoztató programjának legutóbbi állomásain – írta közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kollégái előszállási hagyományőrző falunapra látogattak ki, ahol a résztvevők az úgynevezett részegszemüveget tesztelhették, valamint az Áldozatsegítő Szolgálatokról is hasznos információt kaptak. Az online csalások megelőzésére is felhívták a figyelmet munkatársaink, illetve az is segítséget kapott, aki a rendőri hivatás után érdeklődött.