Ebben az esetben lényegében az elkövetői módszerek össztüze zúdult az áldozatra. Először is, ott a befektetési ajánlat: nyilván egy jó üzleti lehetőségre nehéz lenne nemet mondani, de a realitás talaján kell maradnunk, és azonnal gyanakodjunk, ha túl kecsegtető az ígéret. Sajnos a kisebb pénzösszegből csak a mesékben lesz nagyobb nyereség, és akárhányszor is próbálkoznánk más és más hirdetéssel a reménytől vezérelve, az annyiszor lesz csalódás és veszteség számunkra. A nénit a hirdetési oldalról egy másik internetes felületre irányították: ez egy másik csalási módszerre utal, amikor is úgynevezett adathalász oldalra vezetik az áldozatot, ahol a személyes adatainak kitöltésére kérik, akár még a bankkártyája adatainak megadására (PIN-kód, CVC-kód, stb). Már ezek birtokában is képesek a csalók leemelni a pénzt a bankszámlákról. Azzal, hogy a csaló még fel is hívta telefonon a nénit, újabb módszeres átverésre ad bizonyságot: kedvességgel megpróbált a bizalmába férkőzni, és így rávenni még arra, hogy töltse le az AnyDesket, amivel már egyenes út vezetett a bankszámlához. Értesítést a pénzmozgásról azért nem kaphatott a hölgy, mert a csaló valószínűleg az AnyDesk-kel maga intézte az utalást.

Szélhámos szerető, kriptovaluta

A dunaújvárosi kapitányságon még májusban tettek feljelentést ugyancsak egy befektetési csalásról: egy mobilos alkalmazáson látott meg az áldozat egy kriptovalutás befektetési ajánlatot. Angol nyelvű volt a pénzszerzési lehetőséget kínáló hirdetés. Az áldozat vásárolt is kriptovalutát USA dollárban, és pár alkalommal vissza is kapta az elvileg őt megillető összeget. Azonban az utolsó ügylet során, amikor is 1,9 millió forintot fizetett be, már nem.