Az év 21. hetében a vármegye közútjain 857 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax - közölte közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Kollégáink sebességtúllépés miatt 48 járművezetőt közigazgatási bírsággal, 107-et pedig helyszínbírsággal sújtottak, 8 sofőrt figyelmeztettek. A hét folyamán az egyenruhások 11 esetben intézkedtek olyan sofőrrel szemben, aki a gyanú szerint a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. Az előzés szabályainak megsértése miatt 6, az elsőbbség meg nem adása miatt 64 járművezetővel szemben intézkedtek, továbbá a kanyarodás és irányváltoztatás szabályait 15-en sértették meg, a követési távolságot pedig 7-en nem tartották be. A főkapitányság illetékességi területén május 27-én fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak az egyenruhások, mely a passzív biztonsági eszközök használatára terjedt ki. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 111 esetben kellet intézkedniük kollégáinknak. Ebből 85 járművezető és 26 utas nem tartotta be az előírt szabályokat. Fejér vármegyében a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának csökkentése érdekében továbbra is lehet számítani fokozott rendőri jelenlétre.