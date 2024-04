A vádirat szerint a férfit a bíróság 2023. február 18-án tiltotta el a közúti járművezetéstől, mivel korábban engedély nélkül vezetett. A férfi az ítéletet figyelmen kívül hagyta, és 2023 júniusától több alkalommal vezetett a bírósági eltiltás hatálya alatt.

2023. június 23-án a vádlott Dunaújvárosban közlekedett egy gépkocsival, amikor őt a rendőrök ismét ellenőrzés alá akarták vonni. A férfi azért, hogy a rendőri ellenőrzés elől elmeneküljön, nagy sebességgel tovább hajtott, az intézkedés alól kivonta magát, a rendőrségi autók megkülönböztető fény- és hangjelzését sem vette figyelembe.

A vádlott a menekülése során veszélyes manővereket, előzéseket hajtott végre, melynek során több gépkocsit fékezésre vagy az útról történő lehúzódásra kényszerített. A férfi menekülése közben többször átlépte a 100 km/h sebességet, és egy alkalommal a ruháját is levette, és azt a gépkocsi ablakán kidobta, hogy ezzel is akadályozza az őt üldöző rendőrautóból a kilátást. Haladása során a férfi menetiránnyal szemben hajtott be a körforgalomba és az úttorlaszéként használt gépkocsit is nagy sebességgel kikerülte, majd egy ingatlan udvarán hagyta az autóját és a helyszínről elszaladt.

A férfi a közel 10 km-es menekülése során csaknem minden közlekedési szabályt megsértett. A jelenleg szabadságvesztés büntetését töltő férfit az ügyészség közúti veszélyeztetéssel és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségével vádolja, vele szemben azt indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetésre ítélje, és ismét tiltsa el a közúti járművezetéstől.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Dunaújvárosi Járásbíróság dönt majd.

A közleményhez csatolt videón a vádlott menekülése és egyes szabályszegései láthatók a rendőrségi autó fedélzeti kamerájával rögzítve.