Nincs kivétel, alkoholos állapotban nem közlekedhetünk a forgalomban sem biciklivel, sem motorral, sem autóval vagy egyéb járművel. A zéró tolerancia és azon sajnálatos tény ellenére, hogy az egyik leggyakoribb baleseti ok az ittas vezetés, még mindig sokan ülnek úgy a volán mögé, hogy előtte szeszes italt fogyasztottak.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról számolt be, hogy kollégáik a húsvéti hosszú hétvége során vármegyénk útjain összesen 27 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból, közülük 17 személy ellen büntetőeljárás, 10 járművezető esetében pedig közigazgatási eljárás indult.

Forrás: A rendőrség Fb-oldala

A napokban a Zsaru Magazin is közzétett egy cikket a közösségi oldalán az ünnepi időszakra elrendelt fokozott közúti ellenőrzésről, ráadásul a portálnak Kőhalmi László rendőr főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese nyilatkozott:

"Ebben az esztendőben is elrendelte az ORFK a fokozott ellenőrzést a húsvéti időszakban, ezért március 29-től húsvéthétfőig a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén ellenőriztük a járművezetőket, olykor még megerősítő erő segítségével is. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy ittak-e alkoholt, ezért minden megállított sofőrt megszondáztattunk. Sajnos mindennap találtunk közöttük olyat, aki úgy ült volán mögé, hogy szeszes italt fogyasztott. Ugyanakkor, ha észleltünk más jogsértést, abban az esetben is intézkedtünk munkatársaimmal. Akadt, aki olyan mennyiséget fogyasztott, amely átlépte a bűncselekményi határértéket, és több olyat, aki „csak” a közigazgatási határértéket lépte át. Megállítottuk a buszsofőröket is, és még köztük is előfordult olyan, aki úgy vezetett helyközi járatot, hogy a szonda alkoholfogyasztást mutatott ki nála. A jövő évben nyugdíjba vonuló sofőr azzal védekezett, hogy előző este ivott, a műszer mindenesetre azt mutatta, hogy alkohol van a szervezetében. Mivel bűncselekményt követett el, a jogosítványát azonnal elvettük, és büntetőeljárás indult ellene. Találtak munkatársaim olyan járművezetőt is, aki eltiltás hatálya alatt vezetett. Nemrég vették el tőle a rendszámot, amelynek helyére egy holland rendszámot szerelt, szóval a fokozott ellenőrzésnek egyéb hozadéka is volt" - mondta a Zsaru Magazinnak Kőhalmi László.