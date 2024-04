20:30

Fél kilenc magasságában érkezett a hír szerkesztőségünkbe: nagy erőkkel keresik Radó Noel Ádám 9 éves kisgyereket, akit az iskolai elbocsátás után utoljára a SPAR áruház környékén láttak. A szőke hajú kisfiú szürke, rövid ujjú pólót és kék hosszú nadrágot viselt. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság rendőrei és a Mezőfalvi Polgárőrség jelenleg is keresi a gyermeket. Még kereső kutyát is bevetettek az eredmény érdekében. Aki esetleg látta, vagy a hollétéről tudomása van, kérik, hívja a 112-es telefonszámot! LEAF Keresőkutyás és a FEMA Állatmentő Egyesület, A NOÉ-SKÖTE speciális kutató és mentő és Tűzoltó Egyesület tagjai is csatlakoztak a kereséshez.

Frissítés!

Nem sokkal kilenc óra után pedig befutott a hír frissítése is, miszerint megtalálták a gyermeket!