A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője, Kiss Dénes rendőr őrnagy vázolta, egy dunaújvárosi polgár arról tett feljelentést a kapitányságon, hogy egy kedvező kriptovalutás befektetési lehetőséget olvasott a közösségi oldalon, amelyre jelentkezett és pénzt is utalt a nagy nyereség reményében. Azonban kiderült, hogy átverés. Azonnal a rendőrséghez fordult, és a hatóság lefoglaltatta az áldozat pénzintézeténél az adott tranzakciót, ezáltal sikerült is visszaszerezni a pénzt. Három hét elteltével megint a rendőrséghez fordult az áldozat, időközben egy újabb kriptovalutás hirdetést látott meg... nem meglepő módon ez is átverés volt, sajnos az így elveszett pénzt már nem tudták visszaszerezni.

Ugyancsak a közelmúltban történt az az eset is, amikor az áldozat az interneten ismerkedett meg valakivel, aki különböző okokra hivatkozva pénzt kért tőle. Több részletben mintegy 350 ezer forintot utalt el neki, azonban időközben el is tűnt a szerelem az éterben. Az áldozat a rendőrségi feljelentés során elmondta, nem először történt vele ilyen, a korábbi esete során egymillió forintot utalt el internetes partnerének.

A legaljasabb módszerektől sem riadnak vissza a kiberbűnözők, az emberek jóhiszeműségére, bizalmára, olykor reményvesztett helyzetére alapozva készítik elő a csapdát, és nem törődve a következményekkel, arra hajtanak, hogy a lehető legtöbb pénzt elvegyék az áldozatoktól.

Nincs mit szépíteni, mocskos húzások ezek, főként azért, mert olyan szervezetek nevével is megpróbálnak visszaélni, amely épp arra hivatott, hogy az embereknek nyújtson valamilyen szolgálatot, legyen az a rendőrség, a posta, a pénzintézetek, a futárszolgálatok.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Egyszer, s mindenkorra tudatosítani kell azt, hogy a kiberbűnözők ellen mi magunk jelentjük az elsődleges védelmi pajzsot, nekünk kell észnél lenni, alaposan körültekinteni, és minden gyanús dolgokra azonnal visszavonulót fújni!

Nagyon gyakori, hogy valamely bank pénzügyi ügyintézőjének adja ki magát a csaló, és különféle hamis ürüggyel próbálja az áldozat adatait megszerezni.

Most áprilisban történt az is, hogy egy dunaújvárosi polgárt három telefonszámról is hívták: az OTP ügyintézőjeként mutatkozott be a csaló. Azt mondta neki, hogy ismeretlen utalást észleltek a bankszámláján, és a biztonság érdekében le kell töltenie az AnyDesk alkalmazást. Sajnos a férfi letöltötte, amellyel távoli vezérlést biztosított a szélhámosoknak, és két részletben 2,3 millió forintot emeltek le a számlájáról.

Az AnyDesket soha nem telepítsük digitális eszközeinkre, mert ezzel hozzáférhetnek minden tárolt adatunkhoz, jelszavunkhoz. A bankos ürügy mellett a csalók azzal is próbálkozhatnak, hogy vírusirtóként próbálják beállítani az áldozat számára, és így kérik meg a letöltésére.

Nem válogatnak a bűnözők, férfiakat és nőket, időseket és fiatalokat egyaránt megpróbálnak meglopni. Legyünk résen mindig, és figyeljük még inkább az idős szeretteinkre, ismerőseinkre is!