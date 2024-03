Csütörtökön nyolc óra után pár perccel két gépjármű ütközött Mezőfalván a Kisfaludy utca és a Váci Mihály utca kereszteződése előtt. A helyszínről kapott információk szerint egy előző és egy balra kanyarodó jármű találkozása okozott könnyű személyi sérüléssel és anyagi kárral járó balesetet. A helyszínelés alatt félpályán folyt a forgalom. Az esethez Dunaújváros I. és a Mezőfalvi Önkéntes tűzoltóság, valamint a mentők érkeztek.

Fotó: Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A katasztrófavédők a járműveket áramtalanították. A mezőfalvi önkéntesek szolgálatában lévő „Medic elsősegély autóval a sérült személyt a mentők kiérkezéséig ellátták. A Dunaújvárosi Hírlap korábbi tudósításában már hírt adott a megyében és országosan is egyedülálló baleseti elsősegélynyújtási lehetőségről, ami most élesben is bizonyíthatta létjogosultságát, szükségességét. A műszaki mentés a cikk megjelenésekor még tartott.