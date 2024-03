Mint azt már korábban is hírül adtuk, hogy a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a magyar rendőrség március 11-17. között egy olyan nagyszabású akciót tartott, amelynek során a passzív biztonsági eszközök használatát, meglétét figyelték a megállított járművekben. A passzív biztonsági eszközök közé tartozik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a motorosok esetében pedig a bukósisak.

Az országos adatokat tekintve a rendőrök 15.449 esetben tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt (11753 alkalommal) a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övet. A gyermekbiztonsági rendszert 265-en nem használták, 52 motorkerékpáros pedig bukósisak nélkül közlekedett.

A térségi tapasztalatokról a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt írta, hogy egyenruhásaink 535 esetben tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását. A gyermekbiztonsági rendszert 12-en nem használták, és 8 motorkerékpáros közlekedett bukósisak nélkül.

A rendőrség arra hívja fel a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy mindig tartsuk be a szabályokat. A biztonsági öv használata a gépjárművekben nemcsak a járművezető, de utasai számára is kötelező, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket menthet meg. Az eszköz a balesetet megakadályozni nem tudja, de annak bekövetkezése esetén a sérülések fokát jelentősen csökkentheti, sőt, akár életet is menthet.