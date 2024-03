A napról napra melegedő, napos időjárás sok motorost késztet arra, hogy felpattanjon kétkerekűjére. Emiatt ugrásszerűen megnő az utakon a motorosok száma. Tény, hogy a motorok vezetőinél a baleseti kockázat jóval nagyobb, mint a gépkocsik sofőrjeinél. Ennek oka az, hogy a motorosokat nem védik azok a passzív biztonságtechnikai eszközök – biztonsági öv, légszák, karosszéria – mint például az autósokat – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

A motorkerékpáros balesetek bekövetkezésének több oka is van, de a legnagyobb rizikófaktort az emberi tényezőben kell keresni, vagyis képességeiket túl-, gépük teljesítményét pedig alulbecsülik. Vezető baleseti okok évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbbségi jog meg nem adása, az irányváltoztatás szabályainak be nem tartása és a szabálytalan előzés.

Fentiek miatt is nagyon fontos, hogy a motorosok – néhány hónap vezetés kihagyása után – ne csak magukat, hanem járműveiket is készítsék fel a közlekedésre! A Tolna vámegyében szolgáló motoros járőrök 2024. március 4-én megkezdték a szezont. Motoros járőreink egy egész napos tréning keretében készültek fel az elkövetkezendő hónapok feladataira. Motorjaikat szervizelték, majd előbb a tanpályán, azt követően pedig a forgalomban is megtették az idei év első kilométereit.

Kérjük a motorosokat, hogy ők is készüljenek fel, hogy szezonjuk balesetmentes legyen! Fogadják meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait!

Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú motorral induljanak útnak!

Használjanak megfelelő védőfelszereléseket, és ne feledjék a megfelelő minőségű bukósisak viselése is csökkentheti a sérülések kockázatát!

Kérjük ne megszokásból, rutinból vezessenek!

Mindig fokozott figyelemmel menjenek bele egy-egy előzésbe vagy kanyarodásba!

Nagyon fontos, hogy minden esetben az út-, terep-, és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg sebességüket!

A témában számos tájékoztatót olvashatnak az Országos Balesetmegelőzési Bizottság honlapján.