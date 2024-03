A Dunavecséért Új Polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület polgárőrei március 15-én délelőtt az ünnepi megemlékezést és koszorúzást, majd ezt követően 18 órakor fáklyás felvonulást biztosították Dunavecsén, írja a baon.hu. A megemlékezés után még két polgárőr maradt szolgálatban késő estig. Szolgálat után az autót vezető polgárőr hazatért, és ekkor egy fiatalember szaladt oda hozzá, aki különös kéréssel állt elő: arra kérte a polgárőrt, hogy a Fő úton lévő bolt parkolójában álló dunaújvárosi menetrend szerinti autóbusszal parkoljon vissza az eredeti helyére, mert ő azt korábban feltörte és kipróbálta, de nem tud visszaállni vele – tájékoztatott Koch Mihály egyesületi elnök. A polgárőr – aki egyébként nyugdíjas autóbuszvezető – az elkövetővel a helyszínre ment, és megállapította, hogy a buszt valóban feltörték, és több külsérelmi nyom is látható rajta. Azonnal értesítette a rendőrséget, majd a Volánt is, az erősen ittas elkövetőt pedig visszatartotta a rendőrök kiérkezéséig, és a helyszíneléskor is közreműködött. Később kiderült, hogy a férfi mintegy 15 kilométert tett meg a városban a lopott autóbusszal. Az elnök elmondta, hogy az autóbuszban jelentős anyagi kár keletkezett.