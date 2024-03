A Besnyőn és Szabadbattyánban megtartott prevenciós előadások célja ezúttal is a biztonságos informatikai kultúra minél szélesebb körben történő fejlesztése, és a gyermekek-és fiatalkorúak digitális biztonságának kialakítása volt. Szabadbattyánban, a Batthyány Lajos Általános Iskola több mint 160 felső tagozatos diákja részére tartottak bűnmegelőzési tanórát a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei. A prevenció azért kiemelten lényeges ezen korosztály számára, mert ők az internet világában lelki természetű veszélyeknek is ki van téve, elég csak az online zaklatásra, azaz a cyberbullyingra gondolni. Ilyenkor jellemzően rosszindulatú, sértő, lejárató üzeneteket osztanak meg egy fiatalról a közösségi oldalakon, chat alkalmazásokban, fórumokon, vagy akár online játékok csevegőiben, ami az egyik, legnehezebben kezelhető pszichés kihívás is a fiataloknak.

Ugyanezen témákat járták körbe a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai is a Besnyői Arany János Általános Iskola növendékeivel. Itt 130 diák vett részt a prevenciós foglalkozáson, ahol kiemelten felhívták a jelenlévő diákok figyelmét arra, hogy fokozott odafigyeléssel túljárhatnak az online csalók eszén:

- Használjunk otthoni, iskolai hálózatot, vagy mobilnetet, vagy virtuális magán hálózatot (VPN), ami titkosítani fogja az összes adatot. Kerüljük a jelszóval nem védett nyilvános Wi-Fi kapcsolatokat!

- Ne tegyük nyilvánosan elérhetővé a saját, illetve az ismerőseink személyes adatait a közösségi médiában, legyen szó nevekről, születési dátumokról vagy földrajzi elérhetőségről!

- Gyanakodjunk, ha ismeretlen személyek e-mailben személyes információkat kérnek tőlünk!

- Ha online zaklatnak minket, ne reagáljunk indulatból, hanem készítsünk mentéseket, képernyőképeket a bántó üzenetekről, hogy a későbbiekben bizonyítani tudjuk az online zaklatás tényét. Fordulhatunk szüleinkhez, tanárainkhoz, a szolgáltató ügyfélszolgálatához.

- Ha egy idegen chatüzenetekben próbál kapcsolatba lépni velünk és rövid időn belül szerelmet is vall, vagy mély barátságról számol be, akkor ott valami nagyon gyanús, legyünk óvatosak! Akár egy gyors, kép alapján történő inverz kereséssel is kiderülhet, hogy valós, vagy esetleg közismerten veszélyes személlyel van-e dolgunk.

- Gondoljuk meg alaposan, kivel osztjuk meg a webkameránk képét, és ha nem használjuk, mindenképp takarjuk le és/vagy kapcsoljuk ki.