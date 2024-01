Rácalmás város polgármestere Schrick Istvánt az eset kapcsán elmondta, hogy végtelenül sajnálja az önkormányzat a tragikus sorsú lakosát és a tűzesetet. A szociális ellátórendszeren keresztül ismerték az áldozatot és folyamatosan kapcsolatot tartottak vele.

Vass Erika a Rácalmási Szociális Központ vezetője a tűzvészben életét vesztett rácalmási lakosról a családja engedélyével a következő tájékoztatást adta:

– 2019 óta volt napi szintű, rendszeres kapcsolatunk az elhunyttal. Mozgásában erősen korlátozott férfi volt, aki szociális étkeztetés ellátást vett igénybe. Más szociális ellátást, mint a családsegítés, vagy a házi segítségnyújtás szolgáltatás többszöri próbálkozásunk ellenére is elutasított. Két ismerőse segítségével intézte a mindennapi ügyeit. Egy fiatalember bevásárolt neki, egy hölgy pedig a hivatalos ügyekben segített. De rendszeres jövedelemmel, nyugdíjjal rendelkezett. Így a mindennapi szükségletei fedezése nem okozott számára általában problémát. Ha néha mégis előfordult életében pénzügyi zavar, abban az önkormányzat mindig a segítségére sietett – mondta el a szociális intézmény igazgatója.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A leégett ház közvetlen szomszédságában élő hölgy a következőket mondta el.

– Vasárnap a férjemmel nyugodtan tértünk aludni. Bezárkóztunk, bevittük a kutyákat is, mert nagyon szeles volt az időjárás. Éjjel fél tizenegy körül arra ébredtünk föl, hogy a szembe szomszéd próbált felébreszteni bennünket és mivel nem reagáltunk, ezért kővel kezdte dobálta az ablakunkat, amelyre szerencsére felriadtunk. Most is látszik ahogy a redőny be van törve. A szomszéd ház ekkor már óriási robajjal égett, hangosan pattogott a pala is a tetőről, három- négy méter magasra csaptak fel a lángok. A kis ház alapvetően fából készült, de nem volt komfortos, mert vezetékes víz nem volt benne, csak villany, és utólag hőszigetelték az építményt. Az égés nem csak ijesztő robajjal, hanem orrfacsaró bűzzel is járt. Nagyon féltem, hogy a mi házunkra is átterjed a tűz. Szerencsére a lányom nem aludt itthon. A férjem kihozta a házból a gázpalackot én pedig lekapcsoltam a elektromos biztosítékot. Rettegtem a pattogó szikrák és a szálló pernye látványának az esetleges következményeitől. De mi megusztuk a tűzvészt, a tűzoltók szerint hála a háztetőn lévő mohának. A szomszédunk, aki sajnos az életét vesztette közismert ember volt a településen, a nevét sokan „rockandroll” előnévvel emlegették. Úgy tudom, hogy néhány éve combnyaktörést szenvedett, amely után nem tudott felépülni, ezért nem tudott mozogni. Azt tudom elképzelni, hogy a tűz dohányzás, vagy elektromos zárlat mit lobbanhatott fel. A tűzoltók hajnal négy óráig dolgoztak. Mivel erre közel vannak a házak egymáshoz, nagyon fontos, hogy ne lobbanjon újra be a tűz. Úgy látom, hogy a ház előtt jelenleg is dolgoznak szakértők a tűzesettel kapcsolatban – mondta el a leégett ház szomszédságában élő Baji Krisztiánné Reiter Judit.