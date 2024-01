A szekszárdi nyomozóknak információjuk volt arról, hogy egy helyi lakos a városban kábítószert és új pszichoaktív anyagot ad el. Tudták, hogy a 28 éves férfi korábban több erőszakos bűncselekményt követett el, melyekért éveket ült börtönben, ahonnan nemrégiben szabadult feltételesen. Őt azonban ez sem riasztotta vissza attól, hogy továbbra is bűncselekményekből éljen. A nyomozóknak információjuk volt arról is, hogy a férfinél lőfegyver lehet, ezért elfogásához a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársainak a segítségét kérték, akik 2024. január 24-én elfogták a 28 éves dílert.

A férfit elszámoltatták és kábítószer-kereskedelem bűntett, valamint új pszichoaktív anyaggal kereskedés miatt hallgatták ki. T. A. nem tett vallomást, tagadta bűnösségét. Lakhelyén és több más helyszínen is kutatást tartottak, ahol számos kábítószergyanús anyagot – zöld növényi törmeléket, tablettákat és fehér port –, továbbá azok csomagolásához használatos tárgyakat és eszközöket találtak. A kutatás során lefoglaltak több pisztolyt és készpénzt is. A férfi nemcsak árulta, hanem fogyasztotta is a kábítószert, ezt a mintavételek is igazolták. T. A.-t őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

A szekszárdi rendőrök vizsgálják, hogy a bűncselekményekkel mások összefüggésbe hozhatók-e.