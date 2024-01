Az Országos Rendőr-főkapitányság 2023 márciusában indította el a Csat(t)lakozz! elnevezésű kampányt országos szinten, amely a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára hívja fel a figyelmet. Az autósok például találkozhattak az utak mentén óriásplakátokkal, és számos videós anyaggal a közösségi oldalakon, amelyek mind-mind a passzív biztonsági eszközök megkérdőjelezhetetlen fontosságát hirdetik.

Németh Miklós rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője elmondta, erre a kampányra városunkban még nagyobb hangsúlyt fektettek. Mint azt felidézte, tavaly tavasszal vetette fel az ötletet dr. PhD Budavári Árpád rendőr ezredes (aki akkor városunk rendőrkapitánya volt, most a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese), valamint Várkonyi Zsolt, a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője, hogy a prevenció fontossága miatt felkérnek ismertebb közéleti személyiségeket Dunaújvárosban, akik a kampány mellé állnak, és elmondják a nagyközönségnek, hogy szerintük mit és miért kell mindent megtennünk a biztonságos közlekedés érdekében. A nyári időszakban megtörténtek az egyeztetések, minden felkért interjúalany örömmel vállalta a feladatot, és a vármegyei rendőrség sajtószolgálata meg is kezdte a felvételeket. A vármegyei egyenruhások közösségi oldalára töltötték fel folyamatosan a kisfilmeket, amelyekben Horváth Tamás, Varga Líviusz, Petrás Gábor, Gurisatti Gyula, Őze Áron, Gyenes Józsefné, Rohonczi István és Kovács István beszélt a biztonsági öv használatáról olyan kulcsszavak mentén, mint a felelősség, a védelem, a példamutató magatartás, az elővigyázatosság, az ellenőrzés, a sérülés és a visszatartó erő. Rajtuk kívül még a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia játékosai is népszerűsítették a kampányt.

- Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segítette a helyi kezdeményezés megvalósulását! Úgy gondolom, már az is jó üzenettel bír, hogy ezek a személyek vállalták a kampányt, és minden polgár számára hasznos gondolatokkal szolgáltak a biztonságos közlekedésről- hangsúlyozta Németh Miklós.

Lapunk érdeklődésére arról is beszélt, hogy a korábbi években átlagosan 300-400 esetben indítottak eljárást a passzív biztonsági eszközök hiánya miatt, azonban tavaly mintegy 940 sofőr ellen indult eljárás azért, mert nem volt bekapcsolva a biztonsági öve. Az alezredes kiemelte, már most érezhető a prevenció hatása, kollégáik visszajelzései alapján egyre kevesebb szabályszegővel találkoznak az igazoltatások során.

A passzív biztonsági eszközök fogalma a biztonsági övet, a gyermekbiztonsági eszközöket (gyerekülés), valamint a bukósisakot jelenti: mindegyik életmentő lehet egy esetlegesen bekövetkező baleset során, használatukkal jelentősen csökkenthetjük a sérülések mértéket.

2023. szeptember 1-től emelkedett a kiszabható bírságok mértéke is. A biztonsági eszközök témakörénél maradva: ha városon belül nem kapcsoljuk be a biztonsági övet, 13 ezer forintos bírságra számíthatunk (a korábbi 10 ezer forint helyett); városon kívül 19.500 forint (eddig 15 ezer forint volt), autópályán a korábbi 20 ezer forint helyett 26 ezer forint büntetést kap az, aki elmulasztja bekötni az övét. Ezen kívül 3-5 előéleti pont is bekerül a jogosítványba. A gyermekbiztonsági eszközök hiánya 20 ezer forintos, a bukósisak hiánya 13 ezer forintos bírságot jelent. A fix tételű bírságok mellett a kiszabható büntetés mértéke is emelkedett, 6.500 és 65 ezer forint között lehet már a helyszíni bírság.