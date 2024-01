A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak egyike 2023. októbere és decembere között többször értékesített marihuánát, többek között 18. életévét be nem töltött személynek is, aki a kábítószert tovább értékesítési céllal vette meg. A gyanúsított átadott továbbá kiskorú barátnőjének egy marihuánával töltött cigarettát, amelyet a kiskorú elszívott.

A másik gyanúsított 2022. áprilisa és májusa között kokaint értékesített, 2023. októberében pedig marihuánát vásárolt, amelyet továbbértékesített.

A rendőrök a megtartott kutatások során többek között kokaint, illetve amfetamint foglaltak le.

Figyelemmel a több személy által történő elkövetésre, illetve arra, hogy a gyanúsítottak a kábítószer értékesítési tevékenységet több személy részére, hosszabb időn keresztül folytatták, alaposan feltehető, hogy eddig fel nem kutatott tárgyi bizonyítási eszközöket rejtenének el, semmisítenének meg, illetve egyeztetnének társaikkal, továbbá újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, a döntés fellebbezésükre tekintettel egyikük vonatkozásában sem végleges.

Mint arról korábban a police.hu információi alapján beszámoltunk a duol.hu-n, néhány hónapos nyomozást követően a rendőrök négy embert elfogtak, akik a gyanú szerint kábítószert árultak Fejérben. Hármójukat őrizetbe vették.

Fotó: police.hu

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a tudomásukra jutott információk alapján nyomozást indítottak Székesfehérváron és a környező településeken kábítószert értékesítők ellen néhány hónapja. Az elkövetők azonosítása érdekében végzett összehangolt felderítő és nyomozó tevékenység eredményeként több célszemély is a rendőrök látókörébe került.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága nyomozói a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közös, összehangolt akció keretében 2024. január 23-án hajnalban négy helyszínen, egy időben jelentek meg. Az intézkedések során 5 embert állítottak elő, és a kutatások alkalmával kábítószergyanús anyagokat, a terjesztéshez szükséges eszközöket, pénzt és mobiltelefonokat foglaltak le.

A most kapott ügyészségi közlemény kiderült, hogy lezárták a nyomozást, az ügyet átadták az ügyészségnek, és megírtuk a cikkünk elején, hogy a Fejér Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta annak a két férfinak a letartóztatását, akik kábítószert értékesítettek, egyikük 18. életévét be nem töltött személy részére is.