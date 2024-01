Még 2023 februárjában tett feljelentést egy tolnai férfi, mert egy ismeretlen személy az egyik közösségi oldal adok-veszek csoportjában autóalkatrészt kínált eladásra. A két fél meg is egyezett a vételárban, a sértett el is utalta a pénzt a megadott bankszámlaszámra. Azonban hiába várta a terméket, nem érkezett meg, és az eladót sem érte el többé. Ekkor kért segítséget a rendőrségtől. A szekszárdi nyomozók a szálak felgöngyölítésébe kezdtek, és rövid időn belül a csaló nyomára bukkantak. Maguk is meglepődtek, amikor kiderítették, hogy a háttérben egy 16 éves nagybaracskai fiú áll. A nyomozás során kiderült az is, hogy a fiatal már csaknem egy éve veri át az embereket hasonló módszerrel. A kamasz általában autó- vagy robogóalkarészeket kínált olcsón, de azokat soha nem küldte el az ország különböző pontjain élő vevőkhöz – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

A szekszárdi rendőrök 34 átvert vásárlót is találtak, akiket a csaló megkárosított. A nyomozók a fiút 34 rendbeli csalással gyanúsították meg, csaknem félmillió forintot csalt ki az emberektől. Mindegyik átverést elismerte, és néhány sértettnek vissza is fizette a pénzt. A nyomozók a vagyonvisszaszerzés érdekében további lépéseket tettek.

A napokban kollégáink a vizsgálatot befejezték, és az ügy iratait a fiatalkorúak ügyészének küldték meg.

A Mátrix projekt keretében a rendőrség az együttműködőkkel közösen már hónapokkal ezelőtt felvette a harcot az online térben elkövetett csalásokkal szemben.

Kérjük Önöket, hogy az interneten, különösen a közösségi médiafelületek vásárlóterében kiemelt óvatossággal vásároljanak, mert a csalók mindent bevetnek, hogy előbb a gyanútlan vevők bizalmába férkőzzenek, és ezután miharabb megszabadítsák a sértetteket a pénzüktől.