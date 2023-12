Az utasokat és csomagokat is szállító külföldi sofőr, a pihenőhely egyik épülete mellé megpróbált elrejteni egy kartondobozt a járőrök elől, de észrevették. Amikor átvizsgálták a dobozt, kiderült, hogy több mint háromszáz Chanel feliratú szájfény van benne. A raktérben pedig néhány ismert márkajelzésű kabátot, pulóvert és más ruhaneműt is találtak. A kozmetikumokat és ruhákat a termékek jogosulti képviselői is szemügyre vették, és megállapították, hogy egytől egyig hamisítványok. A sofőr a rejtegetési kísérlete dacára azt állította, hogy nem tudott a dobozok tartalmáról.

Forrás: NAV

A járőrök a 325 darab jogsértő terméket lefoglalták, amelyekkel az elkövető több mint tízmillió forint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. A NAV munkatársai iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást – tájékoztatta szerkesztőségünket Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága sajtóreferense..