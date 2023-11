Egy szekszárdi lakos tett feljelentést mindenszentek napján késő este, mert röviddel azelőtt ismeretlen ellopta a háza udvaráról a kocsiját, melyben benne volt az indítókulcs is. A nyomozók még a feljelentést vették fel, amikor a 6-os főúton Szekszárd határában megtalálták az eltűnt autót, írja a police.hu.

A járőrök nem messze a kocsitól egy benzines kannát cipelő férfit igazoltattak, aki gyalogosan sétált az ellopott autó felé. Az egyenruhások előtt jól ismert 28 éves helyi lakos elismerte, hogy nem sokkal korábban ő vitte el a járművet az udvarról, mert nem akart gyalogolni. Több úticélt is kitalált, hogy merre megy, de az autóból már a város határában kifogyott az üzemanyag. A benzines kanna azért volt nála, mert éppen tankolni volt, hogy folytathassa az útját.

A rendőrök a férfit meg is szondáztatták, mely magas értéket mutatott. Emellett ellenőrizték az adatait is. Kiderült, hogy most is több élő járművezetéstől eltiltása van, és vezetői engedélye sincsen. A 28 éves tolvajt előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele bűntett miatt. Büntetőeljárás indul vele szemben ittas járművezetés és eltiltás hatálya alatti vezetés miatt is. Ezek mellett több bűncselekmény – többek között súlyos testi sértés kísérlete – elkövetése miatt is nyomoznak vele szemben a szekszárdi rendőrök.