Frissítve 17:30

Feloldották a útzárat a szakemberek.

Fotók: Horváth László

Hétfőn 15:15 környéken Mezőfalva központjában, a József nádor u. 5. előtt az esőtől feláztatott és megpuhult padkára ment egy kamion, tájékoztatta oldalunkat kollégánk, aki jelenleg is helyszínen tartózkodik. A teherautó eleje és hajtó kerekei a laza talaj foglyai lettek. Műszaki mentés jelenleg is folyamatban van. A mentés idején forgalomlassításra, megállításra kell számítani az arra haladóknak. A mentest a Mezőfalvi Polgárőr Egyesület biztosítja. Helyszínen segédkezik Márok Csaba Mezőfalva polgármestere is. A mentés egy órát is igénybe vehet.