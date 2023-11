"Velünk ez nem történhet meg. De megtörtént. Az éjszaka közepén. A semmiből hirtelen lecsapott. Fejfájás, émelygés, ájulás. Karácsonyra készülve. Szenteste. Február közepén. A gyerekek aludtak, egyikük rosszul lett. A csendes gyilkos nem válogat. Szerencsénk volt. Neked is szerencséd lesz?" - ezzel az erős felütéssel adta hírül a közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség a közelmúltban három olyan családot keresett fel, ahová korábban szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat.

Habár szén-monoxid érzékelő egyik otthonban sem volt annak idején, szerencsére ezek a családok megúszták a gyilkos gáz "támadását". A fűtésszezon most azonban újra elérkezett, ezért a Fejér Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság mindhárom családnak egy-egy CO-jelző készüléket ajándékozott.

A katasztrófavédelem ezzel az akcióval is arra kívánja felhívni a figyelmet, tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, amely a szoba levegőjét használja működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-monoxid keletkezik, amely magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat.

Forrás: feol.hu