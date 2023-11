Bejelentés érkezett november 13-án 9 óra körüli időben, hogy a 6-os főúton, a 85-ös kilométerszelvény közelében egy menetrendszerinti busz kigyulladt. A tíz utas időben el tudta hagyni a járművet. A helyszínre a dunaújvárosi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók érkeztek ki, három vízsugárral oltják a lángokat, amelyeket már körülhatároltak.

Olvasói videó (Juhász Anna):

A mentési és oltási munkálatok idejére a 6-os főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Terelésre nincsen lehetőség.

forrás: police.hu, katasztrófavédelem

Frisssítés 10:20:

A beugrós sofőrnek, Jakab Jánosnak az utasok szóltak, hogy ég a Veszprémből Kecskemét felé tartó busz hátulja. Lélekjelenlétének köszönhetően még le tudott húzódni az autóbuszöbölbe az első Dunaföldvári bejáró előtt, nem sokkal az előszállási kereszteződés után. Elmondása szerint óriási szerencse, hogy még ki tudta nyitni az ajtókat, ugyanis ha leég egy erre szolgáló vezeték, akkor már nem működik a vezérlés és bent rekednek az utasokkal együtt az autóbuszban. Megállt egy szembejövő másik autóbusz is segíteni, így összesen 3 porral oltó készülékkel próbálták eloltani a tüzet, de nem sikerült. A tűzoltók közben kiérkeztek három helyről egy-egy szerrel, akik jelenleg is hűtik az autóbuszt. Most félpályás útlezárás van érvényben rendőri irányítás mellett. Az autóbusz mögött haladó nő is megerősítte, hogy a busz motortere gyulladt ki, ő is onnan látta felszállni a füstöt. Ő megdöbbenésének adott hangot, hogy nagyon sok autó segítségnyújtás nélkül hajtott el a lángoló busz mellett. Várhatóan, amikor a tűzoltók elhagyják a helyszínt, a kiégett roncsot elszállítják, hogy kivizsgálják, mi okozhatta a tüzet.