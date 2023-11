Az egyenruhások az év 46. hetében is kiemelt figyelmet fordítottak az ittas, illetve bódult járművezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, azok magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Az 1347 ittasság-ellenőrzés közül 8 végződött rendőri intézkedéssel. Ittasság miatt 7 büntetőeljárás indult, valamennyi esetben a járművezető jogosítványának bevonásával, továbbá 1 ittas kerékpárossal szemben szabálysértési feljelentéssel éltek.

Hangsúlyozni kell, hogy az ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés bírósági eljárást is vonhat maga után. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az alkohol már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Soha ne üljön ittasan volán mögé, valamint olyan járműbe, melyet láthatóan ittas személy vezet! Ne engedje meg családtagjának, rokonának, barátjának, ismerősének sem, hogy ittas állapotban vezessen!

Az egyenruhások az elmúlt héten több olyan járművezetővel szemben intézkedtek, akik úgy vettek részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkeztek jogosítvánnyal. Engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt 9 feljelentés született, és 6 sofőrt őrizetbe vettek, akiket gyorsított eljárásban bíróság elé állítottak.

Az engedély nélküli vezetés szabálysértést az a sofőr követi el, aki úgy vesz részt a közúti forgalomban, hogy vagy egyáltalán nincs jogosítványa, vagy az engedélyét a hatóság korábban bevonta, illetve nem az adott jármű-kategóriára érvényes. Ugyanígy szabálysértést valósít meg az a sofőr is, aki a közúti forgalomban egy gépi meghajtású jármű vezetését olyan személy részére engedi át, akinek nincs arra jogosítványa. Az engedély nélküli vezetés szabálysértés elzárással is büntethető.

Amennyiben a vezető azért nem rendelkezik jogosítvánnyal, mert korábban a hatóság eltiltotta a vezetéstől, és az eltiltási idő még nem telt le, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekményt követi el, és szabadságvesztéssel büntetendő.

Fontos kiemelni a múlt hét adatai közül, hogy vármegyénkben hat, személyi sérüléssel járó baleset történt, melyekben négy gyalogos sérült meg. A négy gyalogosgázolás közül három kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történt, és mindegyik esetben vétlen volt a járókelő.

Ezúton is felhívjuk a sofőrök figyelmét arra, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elsőbbséget kell adniuk a járókelőknek; azt csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a járművel – ha szükséges – a zebra előtt meg is tudjon állni. Figyeljenek a gyalogosokra, figyeljenek egymásra! Természetesen a gyalogosoknak is éppúgy figyelniük kell a saját testi épségük megőrzése és a vagyonbiztoság érdekében. Nem léphetnek le váratlanul az úttestre, és kötelesek a legrövidebb úton átmenni. Mielőtt a zebrára lépnek, alaposan nézzenek szét, és győződjenek meg arról, hogy biztonságosan át tudnak-e kelni az úttesten!

A közlekedésbiztonság mindannyiunk számára kiemelten fontos. A fegyelmezetlen, szabályokat megsértő közlekedők nemcsak a saját, de mások életét, testi épségét, vagyontárgyait is veszélyeztetik. Ne kockáztassunk!

… hogy mindenki hazaérjen!