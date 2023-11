Álruhája nem volt más, mint egy régiségkereskedő köpenye, amit ugyan csak képzeletben öltött magára, de elég hatékony volt ahhoz, hogy becsapjon egy gyanútlan, 78 éves embert, olvasható a feol.hu-n.

A nő és az idős úr séta közben futottak össze, ahol előbb meggyőzően adta elő, hogy antikváriumokat gyűjtöget, különösen érdeklődve a poros, elhagyatott könyvek iránt. Az áldozat, aki lehet, hogy éppen úgy gondolta, itt az ideje a szanálásnak – vagy talán csak az idő múlásán elmélkedett – vevő volt a történetre.

A régiségkereskedőnek öltözött nő nemcsak a könyvek iránti érdeklődést színlelte, hanem a szomjúságát is. Egy pohár víz reményében hazakísérte az idős urat, aki - talán egy szemernyi gyanú nélkül - beengedte őt otthonába. A nő itt már nem állt meg! Elterelte a gyanútlan férfi figyelmét és egy lemezszekrényből ékszereket “kölcsönzött" - egy olyan kölcsönzési formában, amit a törvények nem igazán támogatnak.

Miután a fürgelábú régiségkereskedő elhagyta a helyszínt, az idős úr döbbenettel vette észre, hogy nemcsak a vízfogyasztását, hanem a vagyonának egy részét is csökkentették. Hála a gyors rendőri munkának, a trükkös tolvajt november 27-én hajnalban Budapesten elfogták.

Ez a történet, bár ironikus fordulatokkal teli, komoly figyelmeztetés mindenki számára. Az idősebbek különösen ki vannak téve az ilyen “trükkös" csalásoknak. A Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán néhány hasznos tanácsot is megosztott a hasonló esetek elkerülése érdekében, mint például: ne engedjünk be otthonunkba idegeneket, ne beszélgessünk anyagi helyzetünkről, és ha mégis beengedünk valakit, legyen mellettünk egy megbízható személy is.

Mint minden jó történet, ez is tanulsággal zárul: legyünk éberek és gondoskodók, különösen szeretteinkkel szemben. És ha valami gyanúsat észlelünk, ne habozzunk, hívjuk a 112-t! Biztos, ami biztos, a könyveinket pedig inkább ne ajánljuk fel ismeretlen régiségkereskedőknek!