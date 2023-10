A pénzügyőrök először egy kemecsei lakás ajtaján kopogtattak az esti órákban, hogy átvizsgálják. Gyanújuk gyorsan be is igazolódott, mert a lakásból egy kiló ismeretlen eredetű dohány került elő. Az egyenruhásokkal érkező Koda kutya, aki a NAV cigarettakereső kutyája, az ingatlan udvaráról vezető ösvényen egészen a ház mögötti kukoricaföldre vezette a járőröket. Az egyenruhások közel kétszáz kilogramm fogyasztási dohány találtak a kukorica közé rejtve, fekete zsákokban. A 23 éves férfi azt mondta, hogy a dohányt az árok partján találta és a háza mögötti földön, a hatalmas növények közé rejtette.

Az egyenruhások a több mint 24 millió forint értékű adózatlan dohányterméket lefoglalták. A jogsértő ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt is eljárás indult, valamint több milliós bírságra számíthat.