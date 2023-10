Egy autóvezetői tanfolyamra sietett a sofőr, de lopott kocsival és jogosítvány nélkül – ez volt egy somogyi közlekedési akció mérlege. A körzeti rendőrök Kadarkúton megállítottak és ellenőriztek egy mikei gépkocsivezetőt és megállapították, hogy a sofőr sohasem rendelkezett jogosítvánnyal. Az intézkedés alatt az is kiderült, hogy a 34 éves férfi a kocsit egy ismerősétől vitte el engedély nélkül. Állítása szerint Kaposváron volt, tandíjat fizetett be egy autósiskola jogosítványszerző képzésére. A sofőrt előállították a kaposvári rendőrkapitányságra, ahol ellene a jármű önkényes elvétele miatt büntetőeljárás, az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás indult ellene. Rögtön őrizetbe is vették – írta meg a sonline.hu.