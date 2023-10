Az acélszerkezet-gyártással és -szereléssel, valamit csővezeték-szereléssel foglalkozó cég gépbeszerzéseit és értékesítéseit vizsgálták a NAV ellenőrei. Az egyik csőhajlító gépet eredetileg Kínából vásárolta 3,5 millió forintért egy „beszerző” társaság, amelyik a vételi árat, az áfát és vámot is rendben megfizette. Majd ugyanez a társaság ugyanerre a gépre szoftveres és mechanikai átalakítás címszóval fogadott be számlát egy fejlesztő társaságtól, amelynek sem eszközei, sem szakképzett munkatársai nem voltak a feladatra. Ezek után került a gép annak a cégnek a tulajdonába, amelynél az ellenőrzés eredetileg elindult. Ez a cég rövid időn belül tovább is adta az eszközt – tájékoztatta szerkesztőségünket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A rendelkezésre álló adatok, nyilatkozatok, vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy a géppel kapcsolatos gazdasági események mesterséges ügyletek voltak. Az értékesítésre létrehozott számlázási láncolatban az eszköz árát, észszerű gazdasági indok nélkül jelentősen növelték, több mint 50 millió forintra. A számlázási láncolat révén a szereplők áfabevallásaikban a befizetendő adót minimalizálták, a láncolatban senki nem fizette meg a gép eladása után felszámított adót, a többmilliós adóelőny a láncolat végén álló vállalkozásnál jelent meg.

A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy a csalárd szándékkal, mesterségesen, adóelkerülési céllal kialakított számlázási konstrukció elsődleges célja nem az áru forgalmazása, hanem az adóelőny megszerzése volt. Az adóellenőrzés során összesen több mint 57 millió forint adókülönbözetet és több mint 100 millió forint adóbírságot állapítottak meg a revizorok.