Gárdony egyik autókereskedéséből érkezett bejelentés a rendőrségre 2023. június 22-én, hogy a telephelyen álló egyik, nyitott állapotú Citroen autót – indítókulccsal és forgalmi engedéllyel együtt – elvitték – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

A gárdonyi rendőröknek abban az időben nem ez volt az egyetlen autólopásos ügyük, ezért a helyszíni szemle és az elsődleges adatgyűjtés mellett megkezdték a korábbi hasonló bűncselekmények nyomozásánál beszerzett adatok, információk összehasonlítását. Ennek során rövid idő belül a nyomozók látókörébe került egy 27 éves pusztaszabolcsi férfi, akinek a lakóhelye közelében megtalálták a Citroent és egy másik, nem sokkal korábban Velencéről ellopott Renault-t is. A férfi lakcímén pedig egyéb, bűncselekmények elkövetéséhez köthető tárgyakat foglaltak le. A beszerzett bizonyítékokra tekintettel a nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt, és az eljárás végéig fenntartott.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított fenti cselekményén túl a szomszédos Velence két autókerekedésében is járt hívatlanul ez év júniusában. Az egyik helyre a kerítést átmászva jutott be, majd rányitott az ott álló kocsikra, végül egy Suzuki kerekeiről levett négy darab kerékanyával távozott. A másik telephelyre az őrbódé ablakát befeszítve hatolt be, és egy Renault indítókulcsát, nem sokkal később pedig az autót is elvitte, sőt, egy Suzuki személykocsit is meglovasított. Itt még mindig nincs vége a történetnek; ugyanebben az időben egy gárdonyi telephelyen leállított járműből az akkumulátort lopta el.

Az Sz. K.-val szemben folytatott nyomozás vizsgálata során a rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a napokban továbbították az iratokat az ügyészség részére.