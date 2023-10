Az akcióhoz a magyar rendőrség is becsatlakozott és elsősorban a menet közbeni rádiótelefon használatot ellenőrizték október 9-től, október 15-ig. Az ellenőrzési időszakot követően megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk hogyan zárultak a múlt hét folyamán tartott Focus on the road ellenőrzések Fejér megyében. Valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy az ellenőrzések során miket tapasztalt a rendőrség a menet közbeni rádiótelefon használatot, illetve a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekményeket illetően – írja társoldalunk, a feol.hu.

„2023. október 9. és október 15. között zajló fokozott közúti akciók során a rendőrök 1958 járművezetőt ellenőriztek a vármegyében. Menet közben kézben tartott mobiltelefon használata miatt 59 esetben, biztonsági öv használatának elmulasztásáért 306 emberrel szemben kellett intézkedniük a kollégáknak” – áll a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszában.