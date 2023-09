Az év 37. hetében a rendőrök 1 ittas sofőrrel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki, 1 sofőr ellen közigazgatási eljárást kezdeményeztek, és 9 járművezetővel szemben büntetőeljárást indítottak. Az egyenruhások a közúti ellenőrzések során hétről-hétre kiemelt figyelmet fordítanak az ittas, illetve bódult járművezetők kiszűrésére, akik magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Aki ittasan vagy bódult állapotban járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és nemcsak saját, de mások életét, testi épségét is veszélyezteti.

A vármegye útjain az elmúlt héten 64 közúti közlekedési baleset történt, ebből 1 esetben ittas sofőr volt az okozó. A balesetek közül 51 végződött anyagi kárral, 13 pedig személyi sérüléssel, amelyek közül 8 könnyű, 5 pedig súlyos kimenetelű volt.

Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt a rendőrök egy hét alatt 46 esetben intézkedtek, továbbá a gyermekbiztonsági rendszer nem megfelelő használata miatt 4, a motorkerékpár-bukósisak használatának elmulasztása miatt 3 intézkedést kezdeményeztek.

A biztonsági öv használata a gépjárművekben nemcsak a járművezető, de utasai számára is kötelező! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket menthet meg! Az eszköz a balesetet megakadályozni nem tudja, azonban annak bekövetkezése esetén a sérülések fokát jelentősen csökkentheti. Elinduláskor mindig csatolják be a biztonsági övet és hívják fel utasaik figyelmét is a használatára!