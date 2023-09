A nyomozás adatai szerint a férfi házastársával 2023 tavaszán lakóingatlanuk melléképületében a hajléktalanként élő férfit, kiszolgáltatott helyzetét kihasználva elszállásolták. A pár ellátás reményében rábírta a férfit arra, hogy házkörüli munkákat végezzen, illetve a környező településeken építőipari munkákra szervezték be. A munkáért kapott pénzt a sértettől elvették, vagy azt eleve a részükre fizették ki. Amikor a sértett ezt kifogásolta, a férfi többször bántalmazta. A sértett tisztálkodása az udvaron, hideg vízben lavórból volt biztosított, étkezése nem megfelelő higiéniai körülmények között történt, egy földön tárolt mosatlan tányérból naponta egyszer evett maradékot. A ház körüli munkákra a nő adott utasítást, aki a sértett élelmezését is intézte, illetve a személyi okmányait magánál tartotta. A férfinek a melléképület felújítását követően onnan ki kellett költöznie, egy ideig a szabad ég alatt aludt egy matracon, esős időben az udvari illemhelyen, majd bútorlapokból maga által tákolt sufniban húzta meg magát. A gyanúsított a sértettet többször lopás elkövetésére is rábírta.

A férfi a cselekményét visszaesőként követte el, vonatkozásában a bűnismétlés veszélye fennáll. Mindkét gyanúsított esetében lehet tartani a bizonyítás megnehezítésétől, a tanúk jogellenes befolyásolásától, valamint tekintetükben a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A Székesfehérvári Járásbíróság a férfi letartóztatását, míg a nő bűnügyi felügyeletét rendelte el. A döntés a letartóztatás vonatkozásában védelmi fellebbezés, a bűnügyi felügyelet tekintetében pedig ügyészi fellebbezés folytán nem végleges.