Egy állampolgári bejelentés nyomán indult egy ismeretlen nő keresésére Tóth Attila Gábor zászlós – szabadszállási körzeti megbízott – és –Tóth György Gábor törzsőrmester – járőrparancsnok – Dunavecsén tegnap este – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

Valaki ugyanis értesítette a rendőrséget arról, hogy fültanúja volt az utcán egy beszélgetésnek, miszerint egy vele szemben sétáló hölgy azt mondta valakinek telefonba, hogy le fog ugrani a közelben lévő Pentele hídról.

A szolgálatban lévő rendőrök komolyan vették a kapott információt, és átfésülték a környéket. Közben egy másik telefonhívás is érkezett a rendőrségre, és ennek segítségével már célirányosan a Duna mellett lévő gáthoz mentek az egyenruhások, ahol meg is láttak egy fiatal lányt a vízpart melletti padon ülve. A 27 éves nő már egy gumival elszorította a könyökhajlatát, és egy penge volt a kezében. A rendőrök közelebb mentek hozzá, és rövid beszélgetés után elvették tőle a pengét. Mivel a pad melletti asztalon nagyobb mennyiségű alkohol és gyógyszer volt, azonnal mentőt hívtak. Az elkeseredett nő – akit elhagyott a párja és összeveszett az édesanyjával is – szerencsére nem vett be a gyógyszerekből, és mivel a rendőrök időben érkeztek, megmentették attól, hogy végzetes lépésre szánja el magát.