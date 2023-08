Bejelentés érkezett a rendőrséghez 2023. augusztus 20-án 16 óra 30 perc körül, hogy a 62-es számú főút 42-es kilométerszelvényében, az M7-es autópálya felüljárójánál egy tartálykocsi kigyulladt. Jelenleg teljes útlezárás van érvényben, a rendőrök a forgalmat Seregélyesnél a 6213-as számú útra terelik.

Kérjük a járművezetőket fokozott óvatossággal vezessenek!

Frissítés:

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az alábbiakról tájékoztatta szerkesztőségünket:

- Eloltották a lángokat a 62-es főút 42. kilométerénél, Székesfehérvárnál, ahol kigyulladt egy üzemanyagot szállító tartálykocsi. A helyszínre negyven tűzoltó érkezett ki, akik két oldalról, több habsugár segítségével, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat. Az egységek megkezdték az izzó részek folyamatos visszahűtését. A helyszínen elhúzódó tűzoltási munkálatokra lehet számítani.

Frissítés:

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az alábbiakról tájékoztatta szerkesztőségünket:

- Kigyulladt egy üzemanyagokat szállító nyerges vontató augusztus 20-án délután a 62-es főút, az M7-es autópálya felhajtója előtt, Székesfehérvár közelében. A gázolajat és benzint szállító kamion tartálya ég, mely a tűzben hátul kihasadt. A lángok oltását a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári, siófoki, pétfürdői, veszprémi, pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók jelenleg is végzik. A folyamatos oltóanyag biztosítása érdekében több vízszállító jármű is és hab konténer érkezett a helyszínre. A tűz részben átterjedt a nyerges vonató közelében lévő aljnövényzetre, melynek továbbterjedését rövid időn belül megfékezték az elsőként kiérkező egységek. Az oltási munkálatokat negyven hivatásos tűzoltó jelenleg is végzi.