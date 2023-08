Rendőri jelenlét 50 perce

Tanévkezdés: fokozottan figyelnek a gyerekekre az iskolák környékén

A tanévkezdés fokozott veszélyeket rejthet a közlekedő, iskolába igyekvő gyermekek számára, ezért a rendőrség ilyenkor nagyon figyel az intézmények környékére. A mai naptól minden nap Dunaújvárosban is fokozottan a gyermekeken tartják a szemüket a helyi rendőrök, akiknek a polgárőrök és a közterületfelügyeletet ellátók is segítségükre lesznek a legforgalmasabb reggeli és délutáni időszakokban. Az első tanítási napon, szeptember elsején reggel például a Móricz, a Dózsa, a Gárdonyi, a Petőfi és a Vasvári iskola környékére irányul kiemelt figyelem, de a Móra, a Szabó Magda és az Arany iskolához is elkanyarodik a rendőrautó, hogy ellenőrizze a közlekedés rendjét.

Körmendi Erzsébet Körmendi Erzsébet

Az uszodánál lévő zebránál figyeltek a Vasvári iskola felé igyekvőkre a korábbi években is Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő Az idei tanévkezdeti kampány nyitóállomásaként az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 2023. augusztus 31-én az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskolában sajtótájékoztatót tartott, ahol a rendőrséget Óberling József ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője képviselte. Kiemelt feladat a gyermekek védelme A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Az idei tanévben is folytatódik Az iskola rendőre program, amelynek célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára. Fotó: police.hu Gyerekeknek, fiataloknak szóló programok: Iskolarendőr, Dada és Ellenszer A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton tesszük közzé. A 2023/2024. tanévben közel 2900 oktatási intézményben teljesít majd szolgálatot, több mint 2000 iskolarendőr. A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, a bűnmegelőzési tanácsadók állandó jelleggel tevékenykednek a középiskolákban. Az iskolai programok összes területén kiemelt hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység. Fotó: police.hu A polgárőr szervezetek is részt vesznek a kampányokban A tanévkezdés az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részéről is kiemelt figyelmet kap, hiszen a gyermekek biztonsága elsődleges érték. Az ilyenkor szokásos kampány során a polgárőrök önállóan és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben vannak jelen az iskolák és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A polgárőr egyesületek alapfeladatához tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, amelynek keretén belül közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot látnak el, és a tanévkezdés időszakában a bölcsődék, az óvodák, valamint az általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet ellátva segítik a gyermekek biztonságos átkelését a közutakon, adott esetben a biztonságos utazásukat az iskolába és onnan haza.

