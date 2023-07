A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2023. július 17. és július 23. közötti időszakban az egyenruhások sebességellenőrzéseket tartottak, melyek során összesen 1706 járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, akik a megengedett sebességet túllépve közlekedtek. Közülük 1615 sofőr számíthat a közeljövőben közigazgatási bírságra – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

Az egyenruhások a követési távolság be nem tartása miatt 2 szabálysértési feljelentést tettek és 22 vezetőt helyszíni bírsággal sújtottak. Az előzési szabályok megszegése miatt 11, az elsőbbség meg nem adása miatt 43 helyszíni bírságot szabtak ki, továbbá a kanyarodás és irányváltoztatás szabályainak megszegése miatt 5 szabálysértési feljelentést készítettek, 30 járművezetővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, és egy sofőrt figyelmeztetésben részesítettek.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is a fent említett, legfőbb baleseti okokként jelentkező jogsértések visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeres közlekedésrendészeti ellenőrzések lesznek a vármegyében. Mindig tartsák be a sebességhatárokat, és a KRESZ előírásait!